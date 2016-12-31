ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኋላስ??!!

Created on 31 December 2016
- “የኢትዮጵያ መንግስት ግብፅን ያለማስረጃ ከመወንጀል ይቆጠብ” - ግብፅ- “የግብፅ መንግስትን ይፋ ምላሽ እየጠበቅን ነው” - ኢትዮጵያየግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የስራ ኃላፊ፤ የኢትዮጵያ መንግስት በማስረጃ ላይ ያልተመሰረተ ውንጀላ ከማቅረብ እንዲቆጠብ ያስጠነቀቁ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ፤ ‹‹ላቀረብኩት
Created on 31 December 2016
ከትናንት በስቲያ በአራዳ መጀመሪያ ደረጃ ምድብ ችሎት የቀረቡት ዶ/ር መረራ ጉዲና፤ ፖሊስ፤ የ28 ቀናት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ የጠየቀባቸው ሲሆን ፍ/ቤት ጥያቄውን ተቀብሎ ለጥር 18 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል፡፡ ፖሊስ ባለፈው በጠየቀው የ28 ቀን ቀጠሮ፤ ቅድመ ምርመራ ማድረጉን ጠቁሞ ከፌስቡክና ከኢ-ሜል ያገኛቸውን ፅሁፎ
Created on 31 December 2016
ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጅና ከዚያ በፊት በነበረው ሁኔታ የኢንተርኔት መቆራረጥና መታገድ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ጉዳት ማድረሱ የተጠቀሰ ሲሆን ባለፈው አንድ ዓመት አገሪቱን 9 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ማሣጣቱን የአሜሪካው ብሩኪንግ ኢንስቲቲዩት ይፋ ያደረገው ጥናት አመልክቷል። ዴልዮት የተባለው ዓለማቀፍ አማካሪ ተ
Created on 31 December 2016
“ልጆች ባሉበት ሁሉ ምግብ ይኑር” በሚል መሪ ቃል፤ ዘላቂ የት/ቤት ምገባ ፕሮግራም ሲያካሂድ የቆየው የኢትዮጵያ ስኩል ሚል ኢንሼቲቭ (ኢ.ስ.ሚ.ኢ)፤ ተግባሩን ወደ አቅም ግንባታ ስራ ለማሸጋገር እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልፆ፣ ማዕከሉን ሰቆጣ ለማድረግ ከዋግህምራ ዞን መስተዳደር ጋር በመጪው ማክሰኞ ስምምነት እንደሚፈራ
Created on 31 December 2016
ከ30 ዓመታት በላይ በእህል በረንዳ በጫኝና አውራጅነት ስራ ሲተዳደሩ የቆዩ ከ20 ሺህ የሚበልጡ ሰራተኞች፤ ከኮልፌ ቀራንዮ፣ ወረዳ 4 መስተዳድር ጋር እየተወዛገቡ ነው፡፡ የውዝግቡ መነሻ ወረዳው 87 አዳዲስ ወጣቶችን ወደ እነሱ ስራ በማስገባቱ እንደሆነ ነባሮቹ ሰራተኞች ተናግረዋል። የወረዳው መስተዳድር በበኩሉ
በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የአዕምሮ ህክምና ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰርና የትምህርት ክፍሉ ሃላፊ በሆኑት ዶ/ር ዳዊት ወንድምአገኝ
በደራሲና ጋዜጠኛ ካሕሳይ ገብረእግዚአብሔር የተዘጋጀው “ኅብረ- ብዕር” ሦስተኛ መጽሐፍ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ገበያ ላይ ዋለ፡፡